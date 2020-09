Iachini: “Dobbiamo migliorare la condizione: il Torino ha qualità, ma vogliamo iniziare bene. I tifosi credono in noi”

Il tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini, ha parlato a Viola Channel al termine dell’amichevole contro la Reggiana.

Queste le sue parole: “Dobbiamo migliorare la condizione fisica perché non è al top, soprattutto quella di alcuni ragazzi appena arrivati e che si stanno ambientando. Dispiaciuto per i colpi subiti da Pezzella e Biraghi, speriamo non sia niente di grava. Quest’anno non c’è niente di normale, la preparazione è stata veloce e ci vorrà del tempo per avere la squadra al 100%. La strada è quella giusta, il gruppo è compatto e cercheremo di farci trovare pronti alla prima di campionato. Il Torino? E’ un avversario ostico, difficile da affrontare e con qualità: dovremo farci trovare pronti. Rispettamo i nostri avversari, ma siamo a casa nostra e vogliano partire con il piede giusto. Il nostro percorso deve essere di crescita costante, ci stiamo preparando in questo senso”.

Iachini poi dice la sua sulla Serie A che ripartirà senza i tifosi: “Ci dispiace non averli dalla nostra parte, con il loro sostegno che è stato sempre importante. Il calcio è dei tifosi, noi li abbiamo ugualmente vicni e sappiamo che credono nel nostro lavoro”.