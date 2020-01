Iachini: “Duncan alla Fiorentina? Può essere un giocatore che rende la nostra rosa più omogenea”

L’allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, si concede una battuta sul mercato che sta portando avanti la società in questa sessione invernale: “Duncan? Di queste cose se ne stanno occupando i dirigenti. Stiamo cercando di inserire dei ragazzi che possono rendere la rosa più omogenea anche tatticamente e affrontare al meglio questo girone di ritorno. E lui rientra in questa ottica qui, può interessare, così come possono interessare anche altri nomi”.