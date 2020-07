Iachini e la prima volta senza Pezzella: le due idee per la sostituzione del capitano

Oltre al danno, anche la beffa. Sì, perché se il rigore assegnato da Abisso al Parma per il fallo di Pezzella su Kucka è molto dubbio, la beffa assume i connotati di quel cartellino giallo che priverà Iachini del suo capitano per la partita contro il Cagliari. Il difensore argentino non ha saltato una partita da quando sulla panchina viola c’è il tecnico marchigiano: sempre in campo e mai sostituto, Pezzella è un giocatore fondamentale per la retroguardia a tre della Fiorentina.

La sua assenza apre degli interrogativi di non poca importante per Iachini in vista della partita di mercoledì contro il Cagliari. L’ex Betis ha saltato tre partite in stagione: in due circostanza Montella è passato alla difesa a quattro, mentre contro il Lecce confermò il 3-5-2 schierando Ceccherini nella posizione di Pezzella. Probabilmente l’ex Crotone è l’unico giocatore schierabile se la volontà è quella di confermare la retroguardia a tre, altrimenti Iachini deciderà di tornare al 4-3-3 visto nella partita contro il Brescia.