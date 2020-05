Iachini e la riconferma alla Fiorentina per emergenza: Un concetto gradito dal tecnico…ma solo in parte

Quella di oggi è una giornata particolare per l’allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini. Il tecnico viola compie 56 anni. Un compleanno sicuramente diverso dagli scorsi, visto il momento che stiamo vivendo.

In una recente intervista, il presidente Rocco Commisso su di lui ha detto che se il campionato non ripartirà ci sarà la sua riconferma sicura in panchina. Concetto gradito, ma solo in parte dallo stesso Iachini. Così come sottolinea il Corriere dello Sport-Stadio, l’allenatore vorrebbe meritare la riconferma per i risultati e per le prestazioni fatte dalla squadra, non per lo stato di emergenza.