Iachini e le prove del nove: un numero a due facce per il tecnico viola

In questo finale di stagione stanno pian piano maturando i frutti del lavoro di Mister Giuseppe Iachini. Dopo aver centrato l’obiettivo salvezza, il tecnico ex Sassuolo ha adesso in mano le sorti del proprio futuro in viola. infatti Rocco Commmisso gli ha riconosciuto il merito di aver ridato vigore alla squadra. Tra le piacevoli sorprese però, quella che salta più all’occhio è la solidità difensiva che Mister Iachini ha ridato alla Fiorentina.

Nel periodo post Covid i viola si contendono con l’Atalanta il primato di difesa meno battuta: appena nove le reti incassate dai gigliati. Ed è proprio questo il biglietto da visita con il quale il tecnico di Ascoli Piceno tenterà di convincere Rocco Commisso a confermarlo sulla panchina della Fiorentina.

Tuttavia la prova del nove per Iachini non finisce qui. Se da una parte gli appena nove gol subiti accomunano la Fiorentina all’Atalanta di Giampiero Gasperini, Dall’altra parte non si può far a meno che notare che i bergamaschi vantano un bottino di ventuno reti segnate nel periodo post lockdown. La squadra di mister Iachini invece ha siglato appena undici gol, ben dieci in meno rispetto alla ‘Dea’. Questo perchè la Fiorentina pecca di lucidità e concretezza sotto porta. La fase offensiva di mister Iachini lascia sicuramente un po’ a desiderare. La prova del nove dunque ha due facce: nove sono le reti incassate dai viola ma probabilmente un ‘9’ di razza è ciò che manca alla Fiorentina per fare il salto di qualità.