Iachini e quella voglia di sfruttare anche le risorse interne

Secondo quanto riporta La Repubblica, Iachini vuole sfruttare anche le risorse interne. Benassi è l’esempio più lampante. L’ex centrocampista del Torino nel match di Bologna è tornato titolare ed è subito andato in gol. La sensazione è che presto possa toccare anche a Zurkowski. Il centrocampista polacco potrebbe rappresentare una risorsa in più in un campionato che per la Fiorentina si è fatto decisamente difficile.