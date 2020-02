Iachini e quell’indicazione per il mercato viola. Adesso l’assetto della Fiorentina può variare con tre moduli

Tra i due in ballottaggio, il terzo gioca. Potrebbe cambiare così il proverbio al reparto centrale viola. Badelj e Pulgar che si giocano una maglia da titolare nel ruolo di regista, Castrovilli inamovibile e Duncan che in poco tempo è riuscito a occupare quel posto vacante che per un periodo è stato di Benassi. Probabilmente anche a Udine: domani, alle 18, a porte chiuse, come annunciato ieri sera dalla Lega. A gennaio, come riporta La Repubblica, Iachini ha indicato in Duncan quel profilo ideale per il suo gioco. L’assetto può variare, passare dal 3- 5- 2 al 4- 3- 3 oppure al 4-3-1-2. Soltanto numeri nella fluidità delle interpretazioni che tecnico e giocatori, una volta in campo, devono dare alla gara. Eppure proprio il centrocampo rimane una certezza nei pensieri dell’allenatore. Un regista e due giocatori di movimento. Tra questi, uno di rottura e uno più abile a inserirsi.