Iachini e un cambio di rotta: Dal trequartista ad una “nuova” difesa

La Nazione si concentra sugli esperimenti tattici di Beppe Iachini. Gli esperimenti per introdurre il trequartista (anche al fine di sfruttare al meglio le caratteristiche di Ribery) e le esercitazioni per trovare la quadra del 4-3-1-2 hanno caratterizzato la fase tattica degli ultimi allenamenti. La scelta del modulo ancora non è definitiva, ma molti indizi portano verso questa direzione. L’obiettivo non è solo arrivare al risultato ma di avere più spinta corale, più fantasia, più eleganza, quella che Iachini cerca anche per confezionare il proprio futuro viola nella prossima, eventuale stagione. Un cambiamento netto soprattutto per la difesa, sempre schierata a 3 dalla terza giornata di campionato in poi. Su 4 protagonisti almeno 3 dovranno avere caratteristiche specifiche in marcatura e chiusura. Stabilito che Milenkovic e Pezzella sarebbero titolari al centro, le attitudini di Lirola si accoppiano meglio con la presenza sull’altra fascia di Igor, che ha dimostrato di essere funzionale anche come centrosinistra nell’assetto a tre. Al contrario, se a destra dovesse giocare Caceres, Dalbert è favorito sulla fascia per avere spazio a sinistra. Iachini vuole avere un esterno basso che sa spingere, assegnando all’altro interprete opposto compiti di copertura anche in situazioni di emergenza.

0 0 vote Article Rating