Iachini e un confronto inevitabile con Chiesa

Con Franck Ribery fuori ancora a lungo, la Fiorentina dovrà puntare a recuperare Federico Chiesa se vuol innalzare il proprio tasso tecnico e il suo livello di pericolosità. Il nuovo allenatore, Giuseppe Iachini, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, parlerà presto con l’attaccante viola, che è indispensabile per cercare di risalire la china. L’obiettivo è quello di stabilire un rapporto forte. Per far questo Iachini proverà a far leva anche sul padre Enrico, che conosce bene e che ha un ruolo fondamentale nel rendimento complessivo del figlio.