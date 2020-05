Iachini e un “equilibrio chirurgico” con i due centravanti

Il Corriere dello Sport-Stadio si concentra sul capitolo attaccanti. Beppe Iachini è stato chirurgico: Vlahovic e Cutrone li ha avuti a disposizione contemporaneamente per 10 delle 11 gare sulla panchina viola (l’ex Wolverhampton non era ancora arrivato alla prima di Iachini a Bologna) ed ha schierato da titolare sia l’uno che l’altro in 5 occasioni, ma insieme soltanto a Milano contro l’Inter in Coppa Italia, e di conseguenza 5 sono state anche le panchine iniziali a testa con il serbo sempre subentrato, mentre l’attaccante lombardo è andato 4 volte in campo (per lui zero minuti a Genova). Un equilibrio pressoché perfetto che dimostra come Iachini abbia scelto in base all’avversario che andava ad incontrare, garantendo quell’alternanza di qualità e di forze necessaria alla Fiorentina: potrebbe essere sarà ripetuta al riavvio della Serie A per garantirsi le migliori risorse atletiche.