Iachini e una dubbiosa scelta sull’attacco viola a Udine: Cutrone in vantaggio su Vlahovic ma…

Come riportato da Tuttosport questa volta Patrick Cutrone sembra più quotato per far parte insieme a Chiesa dell’attacco viola che scenderà in campo domani contro l’Udinese. L’ex Milan è ancora alla ricerca del primo gol in Serie A, mentre il suo compagno di squadra e di ruolo Vlahovic è già a quota 6. Da tenere in considerazione anche la possibilità di una staffetta a gara in corso tra i due, ma anche l’idea di un tridente sembra al momento percorribile. Iachini è ancora indeciso sul da farsi là davanti.