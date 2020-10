Iachini e una Fiorentina super offensiva con…lo stesso ballottaggio in avanti

Iachini, in vista della gara con l’Udinese, è pronto a varare una Fiorentina super offensiva, con Callejon in campo dal primo minuto insieme a Ribery e, verosimilmente, a Kouame (nella foto). L’ivoriano, al momento, pare in vantaggio rispetto a Vlahovic, ma si deciderà nelle prossime ore. La Fiorentina, intanto, resta nella “bolla”. Anche ieri è stato eseguito un nuovo giro di tamponi dopo la positività riscontrata in un membro dello staff: il prossimo è in agenda per oggi, mentre l’ultimo è stato fissato per domenica mattina, a poche ore dal fischio d’inizio della gara del Franchi. Borja Valero, intanto, resta ancora ai box. L’infortunio subìto a San Siro, con l’Inter, lo sta costringendo ancora a sedute di lavoro differenziato.

0 0 vote Article Rating