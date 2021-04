Iachini e una partita contro il Bologna dal sapore sempre speciale, ma questa volta…

Da quando è arrivato da allenatore a Firenze, per Beppe Iachini la sfida con il Bologna è sempre stata speciale. L’ultimo Bologna-Fiorentina si è giocato al Dall’Ara il 5 gennaio 2020 e Iachini sedeva per la prima volta sulla panchina viola dopo l’esonero di Vincenzo Montella. Solo un gol allo scadere di Orsolini tolse i tre punti alla squadra viola, che si era portata in vantaggio con un eurogol di Benassi. Il ritorno al Franchi, praticamente 7 mesi dopo, vide la Fiorentina vincere largamente con un netto 4-0 grazie alla tripletta di Federico Chiesa e al gol di Nikola Milenkovic. Una partita che convinse definitivamente Commisso e i dirigenti viola a confermare Iachini anche per la stagione 2020-21, tanto che il giorno successivo ci fu subito l’ufficialità. Una scelta da molti criticata, che poi non si è rivelata delle più azzeccate.

Comunque sia Beppe Iachini è ancora qua e domenica per la terza volta sfiderà il Bologna da allenatore della squadra gigliata. Una partita che per la Fiorentina sembra avere un solo risultato possibile, visto che con i tre punti la squadra viola potrebbe dare lo strappo definitivo verso la salvezza. Con il Bologna nel destino, anche se questa con tutta probabilità sarà (per il momento) l’ultima per Iachini in viola.