Iachini e una soluzione obbligatoria da trovare in mezzo

Alla prima giornata di campionato sarà squalificato Amrabat e Beppe Iachini – scrive il Corriere dello Sport – dovrà trovare un’alternativa visto che Pulgar per adesso è ancora out dal gruppo perché positivo al Covid. Uno dei protagonisti sarà invece sicuramente Ribery che si esalta in campo durante le sedute di lavoro e fa gruppo fuori con i compagni attuali e vecchi amici ex viola come nell’ultima cena che è stata postata sui social da Sebastian Frey amico e connazionale di FR7, con Boateng a completare il terzetto.

