Iachini e una squadra che sembra non rispecchiare il gioco prediletto dal tecnico. Cambiare modulo un compromesso?

Iachini è probabilmente il primo ad essere messo in discussione, per mille motivi. La squadra che ha per le mani, a livello di materiale umano, come scrive Calciomercato.com sembra non rispecchiare il gioco che il tecnico ha in testa, anche vista l’assenza di un regista e di un centravanti che Iachini aveva espressamente richiesto in estate. Arrivato come traghettatore, è stato confermato da Commisso in persona, destando più di una polemica, visto che la piazza viola si aspettava un allenatore dal nome altisonante come Spalletti. Iachini dovrà zittire tutte le critiche, tenere unito il gruppo e tirare fuori il meglio da una rosa di valore, scendendo magari a compromessi con la necessità di cambiare sistema di gioco, abbandonando la tanto adorata difesa a 3.

0 0 vote Article Rating