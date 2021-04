Iachini e un’espressione blasfema in Fiorentina-Juventus. La Procura federale apre un inchiesta

Un’espressione blasfema colta dagli ispettori federali durante la sfida tra Fiorentina e Juventus inchioderebbe mister Iachini. Secondo Il Tempo, gli ispettori federali avrebbero rilevato delle espressioni blasfeme proferite dall’allenatore viola proprio nel corso del match contro i bianconeri.

Stesso procedimento aperto anche per Simone Inzaghi, beccato durante Lazio-Milan. Non c’è pace per l’allenatore laziale, tornato sulla panchina dopo 17 giorni di positività al covid. L’allenatore biancoceleste è finito sotto inchiesta per la terza volta in questa stagione. Così come successo nelle gare contro Sassuolo e Sampdoria, la procura federale ha aperto un fascicolo a carico del tecnico laziale. Nei due casi precedenti, difeso dall’avvocato Sara Agostini, il tecnico aveva patteggiato per una multa.

L’ultimo allenatore ad essere stato soggetto al provvedimento da parte della Procura Federale, è stato Serse Cosmi che il 9 marzo scorso era stato intercettato a bestemmiare nell’intervallo della gara tra Crotone e Torino.