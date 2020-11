Iachini: “Esonero? La Fiorentina è la squadra della mia carriera e meritavamo di avere punti in più. Con Callejon avremmo cambiato modulo”

L’allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, su Dazn ha detto dopo la partita contro il Parma: “Abbiamo trovato una squadra chiusa contro la quale era difficile giocare. Dovevamo trovare l’ultima giocata, l’ultimo passaggio, cosa che non è avvenuta. Abbiamo provato a vincerla e dietro non abbiamo concesso nulla. Abbiamo giocato con Kouame come centravanti e abbiamo cercato di sfruttare gli inserimenti da dietro. Ma lo spirito della squadra c’è stato, dovevamo solo trovare l’ultimo passaggio. Non posso dire nulla ai miei, sul fatto che la gara l’abbiamo fatta. 4-3-3 con Callejon? E’ qualche settimana che ci stiamo lavorando sopra. Stavamo cercando di portare Josè ad essere in condizione. Purtroppo ieri, alla vigilia della partita, è arrivata questa notizia della positività al Covid. E’ un peccato che si sia fermato, perché avevamo una variante tattica. Esonero? Sono arrivato l’anno scorso con la squadra quartultima, abbiamo fatto un grande finale nella scorsa stagione. E quest’anno ce ne sono successe di ogni. Abbiamo perso Pezzella, Borja Valero, Ribery in diverse riprese. Meritavamo di avere qualche punto in più in classifica. I ragazzi seguono il lavoro e danno tutto. Poi quello che verrà deciso, è un qualcosa che non spetta a me. Sono contento di guidare la Fiorentina che è la squadra della mia carriera e alla quale sono affezionato. Vedremo”.

