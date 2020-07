Iachini: “Faccio fatica a togliere Ribery. Castrovilli KO e ho voglia di utilizzare Kouame”

Il tecnico della Fiorentina, Giuseppe Iachini, ha parlato anche dei singoli dopo la partita pareggiata dai suoi contro il Cagliari: “Ribery? Faccio fatica a non farlo giocare dall’inizio e a toglierlo a partita in corso. Gli è mancato solo il gol. E’ un ragazzo dal quale ci aspettiamo molto e che ci sta dando tanto. Ora recuperiamo energie perché in questo tour de force c’è bisogno di tutti. Castrovilli aveva una caviglia gonfia ed era difficile recuperarlo. Kouame? Intanto sono felice di averlo rivisto in campo, c’è tanta voglia da parte mia di riutilizzarlo, lo stiamo monitorando coi medici”.

