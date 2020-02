Iachini: “Fiorentina meglio della Juventus nel primo tempo. Duncan? Non so quando tornerà, Agudelo…”

Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha parlato a margine della cerimonia della Panchina d’Oro. Queste le sue parole: “C’è dispiacere e amarezza anche per i tanti tifosi che ci hanno seguito a Torino. Abbiamo preparato la partita in tre giorni, ci tenevamo a fare una grande prestazioni. Nel primo tempo la Juventus non aveva mai tirato in porta, chi è andato più vicino al vantaggio è stata la Fiorentina. Noi dobbiamo pensare al campo, stiamo già preparando la prossima partita. Commisso? Sono d’accordo con le sue parole, si riferiva non solo a ieri ma anche alle partite precedenti. Stiamo crescendo, concedendo pochissimo spazio agli avversati. Duncan? Non so quando riuscirà a recuperare, lo valuteremo nei prossimi giorni. Igor? Grandissimo esordio, è molto giovane ma ha buone qualità e ampi margini di crescita. Agudelo? Avremo modo di farlo inserire e crescere”.