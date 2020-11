Iachini galleggia appeso a un filo. E Montella aspetta

Iachini galleggia in una sorta di terra di mezzo in cui (per ora) è sempre l’allenatore della Fiorentina. Su La Nazione si legge che il suo lunedì è stato fitto di confronti e telefonate, molte delle quali in arrivo da New York. E fra mille punti interrogativi c’è una soluzione che parte in vantaggio su tutte le altre nel caso il club viola volesse cambiare: Montella è ancora sotto contratto fino a giugno 2021 e niente vieterebbe a Commisso di richiamarlo. Situazione in evoluzione e da monitorare.

Iachini è in bilico, ma non perché i risultati in senso assoluto siano disastrosi: è l’atteggiamento ripetuto della squadra a preoccupare tutti e ad attirare le critiche maggiori da parte dei tifosi. Per ora comunque si va avanti così e Parma sarà uno spartiacque importante. Anche perché dopo ci sarà la pausa del campionato e allora la società avrà tutto il tempo di prendere una decisione più lucida.