Iachini ha continuato a lavorare sui particolari. Coloro che avranno il compito di infilarsi tra le linee nerazzurre

Ieri, al Franchi, per l’allenamento della vigilia (presente anche Commisso) ha continuato a lavorare sui particolari, anche perché rispetto alla gara di una settimana fa, le uniche due varianti sembrano essere il rientro dal primo minuto di Gaetano Castrovilli a centrocampo (sarà comunque lui ad avere l’ultima parola) e Milenkovic in difesa. Caceres, appena rientrato dall’Uruguay (è volato di fretta, con il permesso del club, per motivi personali), è stato sì convocato, ma difficilmente sarà in campo dall’inizio: c’è Igor, il brasiliano arrivato in questa finestra di mercato dalla Spal, che è pronto a fare gli straordinari anche davanti al proprio pubblico. Nel mezzo, come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, sarà Pulgar a sistemarsi in plancia di comando. Dovranno essere Benassi e, appunto Castrovilli, a infilarsi tra le linee avversarie, andando a creare superiorità numerica, esattamente come provato e riprovato durante la settimana. Ghezzal, dal canto suo, spera di poter avere una nuova occasione in quel ruolo per lui inedito, ma che ha comunque cercato di interpretare al meglio.