“Iachini ha fatto quello che poteva fare. Ha lavorato nella non tranquillità, ma la squadra non l’ha fatta lui”

L’ex calciatore Claudio Piccinetti è intervenuto a Lady Radio parlando di Beppe Iachini e della sua permanenza alla Fiorentina: “Ha fatto quello che poteva fare. L’hanno fatto lavorare nella non tranquillità, perchè dopo il lockdown tutti dicevano che aveva dodici partite per dimostrarsi. Ha lavorato nella maniera giusta perchè non l’ha fatta lui la squadra anche se hanno sistemato qualche cosa a Gennaio. Abbiamo bisogno di uno che ci faccia vedere la modernità nei ruoli perchè i reparti non ci saranno più.

