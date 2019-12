Iachini: “Ho le idee chiare sul mercato e le dirò alla società. Pedro? Del Piero ci mise un anno e mezzo a recuperare, faremo test fisici su di lui”

In sala stampa l’allenatore viola Beppe Iachini parla ancora dei suoi primi passi da neo tecnico: “E’ chiaro che ho parlato con Chiesa ma ho chiamato anche tutti gli altri calciatori per poter dire loro una parola di augurio e dare loro un programma di lavoro. Per me 8-9 giorni di vacanza sono tantissimi. Ci siamo salutati e manifestato loro la mia stima e la mia voglia di poterli avere al più presto, sono convinto che con questi ragazzi riusciremo a fare un bel percorso. Per fare il calciatore serve anche la personalità e magari qualcuno è rimasto vittima di qualche difficoltà da quel punto di vista, giocare a Firenze non è semplice e può aver creato magari qualche difficoltà. Il mercato? Le mie idee chiare ce le ho e ne parleremo con la società quando fare il summit. Lo staff? E’ composto da Giuseppe Carillo, il mio vice, Fabrizio Tafani, il preparatore atletico, Vincenzo Mirra che è il collaboratore di campo, mentre Alberto Aquilani è un ragazzo che conoscevo ed ha ottime doti di lavoro e professionalità. Quindi, avendo la possibilità di ritrovarlo qui, ho deciso di inserirlo nello staff. Dove c’è da lavorare di più? Non tocco mai quello che è stato il passato, anche quando sono entrato da inizio stagione. A Empoli sono andato via che la squadra era salva, dopo aver rivoluzionato l’aspetto tattico, poi a gennaio ci sono state alcune situazioni per cui ci siamo separati ma l’obiettivo parziale era stato raggiunto. Non guardo il passato, faremo dei test da tutti i punti di vista, per capire se ci sono i presupposti per fare un determinato lavoro. A me piace che la squadra vada in campo e sappia anche giocare, non voglio che Iachini sia solo il prototipo di allenatore grintoso. Pedro? E’ un ragazzo che ho visto in questi giorni, prima lo conoscevo solamente di nome. Aspetto di vederlo sul campo, non dimentichiamo che viene da un infortunio, io prendo ad esempio Del Piero per far capire quanto sia pericoloso un infortunio di quel tipo, lui ci mise un anno e mezzo a recuperare. Il mio pensiero è al suo pieno recupero, andremo a fare delle valutazioni fisiche più che tecniche. Insieme poi decideremo il meglio per lui e per la Fiorentina“.