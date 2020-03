Iachini: “Ho sentito Commisso, sta dimostrando coi fatti quanto ci tenga a Firenze e ai fiorentini. Un programma ad hoc per Ribery e Kouame”

Il tecnico della Fiorentina, Giuseppe Iachini, in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport-Stadio, ha detto sui suoi colloqui con Commisso: “Ho sentito il presidente, è molto vicino alla squadra e a tutti i fiorentini. L’iniziativa che ha messo in campo sta dimostrando quanto tenga l’Italia è a Firenze. Il mio messaggio è lo stesso lanciato dal Rocco attraverso la campagna ‘Forza e Cuore’: in questo momento bisogna sostenere persone e strutture, per cui è importante è che ognuno di noi dia il proprio contributo”.

Intanto il club viola ha come obiettivo quello di recuperare Kouame e Ribery per il finale di campionato, qualora dovesse riprendere la stagione: “Ad ogni calciatore abbiamo dato delle indicazioni specifiche personalizzate e tutti gli atleti, che serviamo attraverso contatti costanti, stanno svolgendo correttamente il loro programma” questa la frase detta da Iachini sul recupero dei due calciatori infortunati.