Iachini: “Ho toccato l’aspetto psicologico dei miei calciatori. Ore in campo e ore davanti al video, ho trovato piena disponibilità alla Fiorentina”

L’allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, è intervenuto su Radio Anch’io Sport per parlare del momento viola: “Ognuno porta il proprio lavoro e la propria esperienza. Si cerca di ridare fiducia ai calciatori attraverso il campo. Quando un allenatore subentra è chiaro che quella squadra sta vivendo momenti difficili e quindi si va a toccare l’aspetto psicologico e cercare di capire quale sia il vestito migliore. Ho trovato a Firenze ragazzi disponibili a fare ore sul campo e ore al video e sono stati bravissimi a riportare quei concetti in campo. Abbiamo dato una bella spallata alla classifica e ci siamo ripresi a livello psicologico e fisico. Le dichiarazioni di Chiesa su Montella? Non mi permetto di giudicare mai l’operato di un collega. Cerchiamo di dare un’impronta, lavoriamo molto sull’intensità, la forza e la potenza. Ci siamo preparati affiché i ragazzi potessero avere una crescita: per me sono stati metodi normali”.