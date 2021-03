Iachini: “Ho visto i giocatori abbattuti ma vogliosi di riscatto. Spero che anche Malcuit e Kokorin ci aiuteranno a raggiungere l’obiettivo”

Il neo allenatore della Fiorentina Beppe Iachini ha parlato ai canali ufficiali della società: “La Fiorentina è la mia squadra del cuore, tornare qui è sempre speciale. Ho ritrovato i giocatori stamattina, li ho visti un po’ abbattuti ma allo stesso tempo vogliosi di fare bene. Ci aspettano dieci partite importanti, per cui dobbiamo farci trovare pronti per ripartire subito alla grande. Genoa? Avrei preferito avere tutti i ragazzi a disposizione, ma purtroppo c’è la sosta delle Nazionali. La trasferta di Marassi sarà difficile, il Genoa è una squadra ostica e ben allenata”.

E poi ha aggiunto: “Malcuit? E’ un ragazzo che conoscevo già prima che arrivasse alla Fiorentina, nonostante l’infortunio ritengo che abbia delle ottime potenzialità e che possa aiutarci. Kokorin? Non l’ho ancora visto, spero che possa inserirsi in fretta per dimostrare il suo valore”.