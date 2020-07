Iachini: “I calciatori che entrano a partita in corso dovranno essere determinanti. Ci aspettiamo tanto dal nostro reparto offensivo”

L’allenatore della Fiorentina Beppe Iachini ha parlato anche delle condizioni della squadra in vista del match di domani sera contro il Verona: “Abbiamo qualche assenza, tra acciacchi e squalifiche, con lo staff valuteremo bene nelle prossime sedute. Le partite si preparano valutando tutti gli aspetti, tenendo di grande conto il lavoro di chi subentra, perché i calciatori che entrano a partita in corso dovranno essere determinanti. Kouamè ci auguriamo ci possa dare una mano importante in questo finale di stagione. Ribery sta bene, si allena con il gruppo. Si fa fatica a tenerlo fuori per tutte le sue qualità. Ci aspettiamo tanto dal nostro reparto offensivo perchè è proprio li che dobbiamo essere più incisivi per fare la differenza”.

