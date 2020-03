Iachini: “I calciatori della Fiorentina stanno tutti bene. Chi ha avuto il coronavirus ha avuto sintomi spariti in poco tempo”

L’allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, intervistato dal Corriere dello Sport-Stadio, rassicura tutti i tifosi viola sulle condizioni di salute dei giocatori presenti nella rosa: “I nostri calciatori al momento per fortuna stanno bene, che è risultato positivo al virus ha avuto qualche sintomo, Ma che è sparito in poco tempo. La priorità è stata quella di mettere al primo posto la propria salute quindi come da indicazioni del governo, abbiamo chiesto a tutti di stare a casa. Ovviamente, qualche indicazione per rimanere in forma e qualche consiglio sull’alimentazione, è stato fornito ad ogni singolo calciatore”.