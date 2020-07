Iachini: “Il Cagliari è una squadra compatta e in avanti ha una coppia d’attacco con grande qualità. Qualche cambio nell’undici titolare ci sarà ancora”

Domani alle ore 19:30 a Firenze arriverà il Cagliari dell’ex viola Giovanni Simeone e l’allenatore della Fiorentina Giuseppe Iachini ha parlato anche delle caratteristiche dei sardi: “E’ un avversario difficile da affrontare perchè Zenga ha dato compattezza alla squadra e allo stesso tempo è una compagine che ha tanta qualità con una coppia d’attacco come Joao Pedro e Simeone. Dovremo avere più concretezza in avanti perchè è importante. Condizioni fisiche? Abbiamo giocato poche ore fa e tra poco torneremo in campo. Abbiamo qualche calciatore con qualche acciacco ma abbiamo ancora due sedute di allenamento per decidere chi potrà essere schierato. In questa fase avere lucidità e freschezza è fondamentale. Qualche cambio sicuramente andrà fatto”.

