Iachini ironizza: “Vlahovic? Se la piazzava all’angolino era meglio, eravamo tutti più tranquilli. E’ giusto non ingabbiare i giocatori e lui…”

L’allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, commenta il pareggio ottenuto dalla sua squadra contro la Juventus: “La parola tranquillità non mi piace, non ci deve essere nel nostro lavoro. Ci credevamo di poter fare risultato e vincere questa partita. Il primo tempo è andato molto bene, potevamo anche essere sul 2-0. Volevamo ripartire così anche nella ripresa, ma c’è il rammarico di aver sbagliato alla prima palla giocata. Tenendola ancora sul vantaggio avremmo potuto avere spazi maggiori”.

E ancora: “Abbiamo perso diversi ragazzi nel corso della gara per qualche problema fisico. Non sempre abbiamo avuto quella lucidità che serviva, ma portiamo a casa prestazione e risultato. Per la difesa abbiamo ripreso i discorsi che avevamo cominciato nello scorso campionato, stiamo cercando di migliorare anche in questo aspetto”.

Su Vlahovic: “Gli abbiamo sempre riconosciuto grandi doti. La sua esplosione aveva un tempo per realizzarsi. Dà sempre l’impressione di poter andare a far male. Il rigore? Era meglio se la piazzava all’angolino ed eravamo tutti più tranquilli (ride ndr). E’ giusto non ingabbiare i giocatori, se se la sentiva di fare così, ha fatto bene a farla, leggendo bene in anticipo il movimento del portiere”.