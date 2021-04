Iachini: “Kokorin non si è mai allenato con me, Quarta deve rimettersi in pari. Vlahovic è concentrato solo sul campo”

Terza ed ultima parte di conferenza stampa per l’allenatore della Fiorentina, Beppe Iachini. Ecco le sue dichiarazioni: “Kokorin non si è ancora allenato con me da quando sono arrivato, ha sempre svolto un lavoro differenziato. Non so quando potrà tornare con noi, stanno facendo degli accertamenti ulteriori. Malcuit? E’ un ragazzo su cui sto lavorando, ha margini di miglioramento e può crescere ancora molto. Venuti si sta riallenando con i compagni, verificheremo negli ultimi due allenamenti la condizione dei singoli. Primavera? Quando vince la Fiorentina, sono contento a prescindere. Li sto facendo allenare con noi, nella passata stagione ho fatto esordire Dalle Mura e mi auguro di poter replicare nel finale di stagione”.

Continua così Iachini: “Martinez Quarta? Stiamo lavorando sul reparto difensivo, è chiaro che Lucas ha perso un po’ di lavoro negli ultimi cinque mesi. Le cose cambiano e si evolvono, stiamo giocando in un altro modo. Abbiamo ripreso a lavorare su certi meccanismi e Quarta deve lavorare e crescere. Condizione fisica? La squadra sta bene, magari nel finale contro la Juventus eravamo stanchi ma era la terza partita in una settimana e ci sta. Eysseric? In questo momento, stanno bene gli altri compagni e Valentin, come Callejon, può essere molto utile a partita in corso. Vlahovic? E’ concentrato solo sul campo e questo deve continuare a fare per crescere ulteriormente”.