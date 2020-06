Iachini: “La Fiorentina deve essere considerata una grande squadra e i calciatori devono essere felici di giocare con questa maglia. Fate fare lo stadio a Commisso”

L’allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, in un’intervista rilasciata a Tuttosport, parla in termini entusiastici di questa società: “Abbiamo tanti giovani e lavoriamo insieme da poco, aspetti che contano. Questa squadra ha grandi potenzialità e possiamo toglierci grandissime soddisfazioni. Chiesa, Castrovilli, Vlahovic, Milenkovic, continuando a lavorare così possono tutti diventare vere stelle. Posso dire che Firenze è una piazza perfetta per crescere e la proprietà è ambiziosa e ha voglia di vincere e raggiungere obiettivi importanti. La Fiorentina oggi deve essere considerata una grande squadra. I calciatori devono essere felici di giocare per questa maglia”.

Intanto i tifosi viola si chiedono se Commisso riuscirà a realizzare lo stadio: “Tutta l’Italia ha bisogno di nuovi impianti – prosegue Iachini – Commisso tiene a Firenze e al futuro della Fiorentina e lo stadio è fondamentale. Il sindaco e le istituzioni lo aiuteranno per il bene della città e dei tifosi”.