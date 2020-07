Iachini la Fiorentina e il primo indizio social della sua permanenza. Commisso conferma il tecnico e fa leva su due aspetti fondamentali

Il primo indizio è arrivato a mezzo social, sull’account Twitter della Fiorentina in versione inglese. Intorno alle 13 è stato “cinguettato” un cappellino blu, proprio come quello che Beppe Iachini indossa ogni volta. Poi, la conferma, è stata annunciata sul sito ufficiale. Sarà lui, Beppe, il tecnico della prossima stagione, 2020/21. Di fatto, come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, si andrà intanto verso la naturale scadenza dell’accordo sottoscritto lo scorso dicembre, dopo l’esonero di Vincenzo Montella. Un po’ come accaduto al Milan, che ha scelto di confermare la propria fiducia a Stefano Pioli. Rocco Commisso, all’indomani della vittoria dei viola contro il Bologna, ha rotto il silenzio facendo leva su due aspetti: 1) la compattezza che l’allenatore marchigiano ha restituito al gruppo intero, 2) l’impegno onorato di salvare una stagione che sul finire del 2019 vedeva la squadra al quindicesimo posto in classifica, a soli 3 punti dalla zona retrocessione.

