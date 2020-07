Iachini: “La Fiorentina è una delle squadre più colpite dal Coronavirus. Nessuno l’ha detto ma le nostre difficoltà nascono da qui”

L’allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, al termine della partita contro il Lecce, ha dichiarato: “Abbiamo pensato a preparare questa partita come tutte le altre, con la predisposizione giusta. Purtroppo nessuno ha detto che la Fiorentina è stata una delle squadre più colpite dal Coronavirus. Tutto il gruppo è stato bloccato, non solo a casa, ma anche a letto. E quindi quando siamo ripartiti, era normale che avessimo qualche difficoltà in più rispetto agli altri. Abbiamo creato tanto, siamo una delle squadre che tira di più in porta e avremmo potuto avere qualche punto in più in classifica”.

