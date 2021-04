Iachini: “La Fiorentina ha tutto per convincere Vlahovic: vi dico i motivi. Kouame ha fatto benissimo, Callejon ci sarà utile”

Terza ed ultima parte di conferenza stampa di Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina. Queste le sue parole: “Vlahovic? Il presidente gli vuole bene, c’è la volontà di andare avanti insieme. Dusan è chiamato a fare un finale di stagione importante, poi ci sarà modo di parlarci. Deve continuare a lavorare così, con la voglia di migliorare ogni giorno. La Fiorentina ha tutto per convincerlo perché il progetto è ambizioso e il presidente è appassionato. Sassuolo e Verona? Io sono concentrato su una partita per volta, dobbiamo abbassare le percentuali di errori. Non sono ancora partite determinati”.

Continua così Iachini: “Berardi? Ottimo giocatore e ragazzo straordinario, è ancora giovane e sta già facendo grandi cose. Per il Sassuolo è come una bandiera, è questo il motivo per cui non se n’è mai andato nonostante le richieste delle big. In vista di domani abbiamo preparato delle soluzioni per cercare di fare la nostra partita: il campo ci dirà quanto e cosa riusciremo a fare. Bonaventura diffidato? Non penso mai a questo tipo di situazioni, in ogni gara ci sono due o tre partite diverse. Pulgar e Ribery sono due giocatori importanti, ma chi li ha sostituiti ha fatto bene. Kouame ha fatto benissimo, il secondo gol è suo perché ha avuto l’altruismo di passarla a Vlahovic. Callejon? Stiamo cercando di riportarlo in condizione per poterlo riproporre. Nel finale di stagione ci potrà essere utile”.