Iachini: “La Fiorentina non meritava di perdere ma concretizziamo poche occasioni. Rigore? E’ stato ‘bravo’ Caicedo…”

A Dazn il commento di Beppe Iachini sull’amara sconfitta contro la Lazio: “La squadra ha fatto un’ottima gara sul piano delle personalità, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla e a fare il secondo gol. Ci è mancato il colpo che poteva mettere la partita su binari congeniali, non abbiamo rischiato quasi nulla, la Lazio ha capitalizzato due situazioni che sono venute fuori, come quella del rigore e del secondo gol, nato da un rimpallo. E’ un peccato perché si meritava sicuramente di più. Ribery? E’ un grandissimo giocatore, un ottimo professionista. Oggi la squadra si è mossa bene, però dovevamo essere più bravi negli ultimi metri a cercare la giocata vincente che ci portasse sul 2-0. E’ una pecca che ci portiamo avanti, dobbiamo migliorare perché anche contro il Brescia abbiamo calciato 21 volte e non abbiamo segnato. C’è grande rammarico per la società e per i nostri tifosi perché la squadra meritava un altro risultato. Il rigore? La palla andava sull’esterno, è stato molto bravo Caicedo perché è andato a cercarlo con la gamba mentre Dragowski stava temporeggiando. Era lì a chiudere solo lo specchio della porta. Cutrone? Si è mosso bene, non giocava da un po’ di tempo ma ha fatto delle buone cose. Abbiamo margini di miglioramento ma l’alternanza con Dusan era già programmata”.

