Iachini: “Mercato? La società avrebbe voluto fare anche qualcosa in più. Igor ha personalità e contro la Juventus potrebbe giocare”

Ha parlato così in conferenza stampa il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini: “Con la società avevamo già parlato di ciò che potevamo fare, poi ci sono stati degli interventi per l’immediato ed altri per il futuro. La società avrebbe voluto fare anche qualcosa in più. Poi alcuni ragazzi sono andati a fare esperienza da altre parti. Ora pensiamo al campo, valutando le caratteristiche dei nuovi che sono arrivati. Domani è una gara a cui teniamo molto, come le altre. Siamo più che in emergenza per via delle assenze, ma siamo consapevoli di voler andare a giocarci la nostra partita. Ma dovremo fare una gara di alto livello. Igor? E’ un difensore molto giovane e di buona personalità, che può fare il ruolo di centrale ma anche il laterale di sinistra. Potrebbe giocare domani, ma il primo allenamento lo ha fatto solo ieri”.