Iachini: “La squadra e i dirigenti mi hanno regalato una maglia con scritto “grazie Beppe”. Restare ancora? Una battuta di Commisso c’è stata, ma io gli ho detto…”

L’allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, su DAZN ha raccontato quello che è successo ieri in ritiro, dove c’è stato in sostanza il saluto finale della squadra nei sui confronti: “Ieri in sede di preparazione della partita, dopo lo studio video, sono entrati il presidente e i dirigenti e la squadra ha voluto regalarmi una maglia di ringraziamento. Questo denota come in questo gruppo ci fosse tanto timore di poter finire male la stagione. C’erano tanti rischi quindi vuol dire che abbiamo lavorato bene, abbiamo migliorato le situazioni della testa. Bravi tutti e sono contento di questo attestato”.

Ed è tornato anche sulla possibilità di rimanere: “Il presidente dopo la Lazio mi ha fatto qualche battuta sulla permanenza ma gli ho detto, “Presidente, c’è sempre un tempo per restare e un tempo per andare”. Beppe, che è sempre rimasto attaccato ai fiorentini, è giusto che vada. Qui ho giocato sei anni, sono stato allenatore per due stagioni, a livello emotivo è molto impegnativo. Non mi fa paura lo stress ma è lo stato emotivo nel sentire Firenze e la Fiorentina, che per me non è una squadra normale”.