Iachini: “L’assenza di Pezzella si fa sentire e abbiamo avuto tanti nazionali. Fino a due mesi fa eravamo la miglior difesa della Serie A…”

Il tecnico viola Beppe Iachini ha parlato anche in sala stampa dopo la sconfitta con la Roma: “Siamo partiti molto bene, siamo stati pericolosi ed alti all’inizio ma alcuni giocatori non sono ancora in condizione e ad uno come Callejon va accorciato il campo. Nei primo quarto d’ora abbiamo fatto bene, siamo andati vicini al gol con Castrovilli e José ma abbiamo commesso un errore con Spinazzola che si è trovato da solo: questa giocata ci ha tolto sicurezze, abbiamo fatto un passo indietro che non deve accadere. Nel secondo tempo siamo entrati in campo in modo giusto, è stato un peccato prendere gol su nostro calcio d’angolo, stavamo giocando la partita in modo corretto contro una squadra forte che sta bene. L’assenza di Pezzella si fa sentire e la condizione di qualche ragazzo oggi ci penalizza. E’ un peccato aver perso, in un momento di buona personalità abbiamo preso gol e la gara è cambiata. La fragilità della squadra e la classifica? Fino a due mesi fa eravamo la miglior difesa del campionato, in questo inizio abbiamo pagato dazio per errori a livello individuale e per l’assenza dei leader carismatici. Pezzella è una guida della linea difensiva perché tiene corta la squadra ma abbiamo margini di crescita per far bene. Le pressioni su di me? In virtù del momento si agisce e si fa: stasera la volontà era tener due punte rapide davanti alla difesa della Roma. Oggi abbiamo affrontato una squadra forte e non era facile venire qui a comandare il gioco come volevamo. Abbiamo margini di crescita, son convinto che questo gruppo farà parlare di sé nelle prossime settimane. Il 3-5-2 troppo conservativo? Avere Bonaventura e Castrovilli in mezzo al campo non ti fa fare solo un 3-5-2, spesso nel corso della gara cambiamo movimenti. Se penso alle dimissioni? La pressione fa parte del nostro lavoro, ci sono momenti in cui le cose vanno meno bene: è bello fare gli allenatori anche quando bisogna far sì che le cose vadano per il verso giusto. Non ci dimentichiamo le ottime gare fatte con Torino e Inter e che tanti ci hanno indicato come sorpresa del campionato. Sono partiti tanti giocatori con le Nazionali e gli infortuni ci hanno privato di calciatori importanti”.

