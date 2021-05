Iachini: “Le parole del Presidente si ascoltano, non si commentano. C’erano rischi tornando a Firenze, ma non mi sono sentito di lasciare i ragazzi da soli…”

Il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini ha esordito così in conferenza stampa: “Per come sono fatto io, le parole del Presidente si ascoltano, non si commentano. Il fatto che abbia detto determinate cose, non può che farmi piacere. Fanno capire che in queste due stagioni ci sono state tante difficoltà. Il fatto che un Presidente possa riconoscere degli errori, fa capire lo spessore del Presidente Commisso. Vado avanti nel mio lavoro, con la consapevolezza di aver dato una mano alla mia Fiorentina. C’era del rischio nel tornare qua, ma non me la sono sentita di lasciare i ragazzi da soli. Sono felice che il Presidente sia contento, ma il merito va suddiviso in tutti. Felici di aver portato la barca in porto”.