Iachini: “L’Udinese non mi preoccupa, io penso solo alla Fiorentina. Il punto su Agudelo”

Continua così la conferenza stampa di Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, alla vigilia della partita contro l’Udinese: “Ci aspetta una gara difficile contro una squadra che gioca insieme da due anni. Gotti era già lì dallo scorso anno, sta facendo un ottimo lavoro. Squadra fisica, brava ad attaccare la profondità e pericolosa sui calci piazzati. Le parole di Sarri? Non mi permetto di giudicare i singoli episodi. Contro la Juventus sono andati al monitor, ma il rigore è stato concesso lo stesso. Come sta la squadra? Stiamo crescendo, abbiamo recuperato diversi giocatori. Abbiamo ancora qualche ragazzo da recuperare, guardiamo avanti con fiducia. Lavoriamo per diventare sempre più forti. L’Udinese non mi preoccupa, io penso solo alla Fiorentina. Agudelo? Kevin è un giocatore molto giovane, ci stiamo lavorando su diverse posizioni del campo. Sta capendo dove si trova, quello che sarà il suo utilizzo e i tempi. Ha tecnica ed è rapido, deve migliorare sulle letture tattiche: ha delle potenzialità, ci lavoriamo con calma”.