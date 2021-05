Iachini: “Martinez Quarta l’ho scelto io, ma gli manca qualcosa per essere titolare. Non mi aspettavo di vedere certi errori difensivi dopo il lavoro che avevamo fatto”

Uno di quei giocatori della Fiorentina che ci hanno rimesso maggiormente dopo il ritorno di Iachini è Lucas Martinez Quarta, relegato spesso in panchina. “Che cosa gli manca per essere titolare? Continuità di lavoro con noi – ha risposto Iachini – E’ un giocatore che ho scelto io, perché lo vedevo come un buon prospetto e Ceccherini se n’era andato. L’abbiamo dovuto inserire in fretta e furia in alcune partite all’inizio, ma ha avuto il suo spazio. Mi aspettavo di non ritrovare certi errori difensivi, parlo in generale, anche per quello che avevamo già fatto. Anche l’argentino sta lavorando per perfezionarsi”.