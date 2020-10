Iachini: “Meno male il mercato finisce tra quattro giorni. Amrabat snaturato? Fa le stesse cose che faceva a Verona, non possiamo cambiare modulo e tornare indietro…”

Il tecnico viola Beppe Iachini parla anche in sala stampa: “E’ tutta la settimana che parliamo di questa cosa (Chiesa ndr), è chiaro che quando interessano più giocatori queste cose la serenità giusta viene meno. Non possiamo accampare alibi di questo tipo però, nei primi 25 minuti la squadra ha fatto bene, creando occasioni importanti. Poi abbiamo perso qualche pallone di troppo e questo ha creato eccessiva apprensione e questo va a toccare l’aspetto della personalità. C’è stato qualche errore sui gol della Samp, serviva più attenzione ma abbiamo cercato di rimediare, creando situazioni giuste. Abbiamo poi subito il secondo gol ma fino in fondo la Fiorentina ha cercato di rimettere in piedi la partita. Meno male termina il mercato tra 4 giorni, chiudiamo la serranda e chi è dentro è dentro, chi è fuori è fuori. Amrabat snaturato? Noi stiamo cercando di fare un calcio più propositivo, giocando con Chiesa, Bonaventura e Castrovilli, più due punte vuol dire cercare la fase offensiva. L’altro centrocampista deve dare equilibrio e cambiare modulo vuol dire tornare indietro. Lui sta facendo quello che faceva lo scorso anno, anche lui dovrà trovare la miglior condizione. Non soni preoccupato in questo senso. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, non è da noi prendere qualche gol in questa maniera, dobbiamo correggere queste situazioni e trovare equilibri giusti. Davanti dobbiamo trovare distanze”.

