Iachini: “Mercato? Al 95% siamo a posto. Così gestirò le gerarchie in attacco”

Terza ed ultima parte della conferenza stampa di Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina: “Gerarchie in attacco? Io valuterò di volta in volta a seconda della partita e della condizione fisica dei vari Kouame, Cutrone e Vlahovic. Con i cinque cambi un attaccante che entra a partita in corso non è meno importante di quello che gioca titolare. Sono tutti e tre titolari, in questo momento. Tutti gli attaccanti hanno bisogno di giocare, a seconda del momento sceglierò chi mandare in campo. Avere una concorrenza, se presa nella maniera giusta, fa bene anche al singolo giocatore. Mercato? Al 95% siamo a posto, su quel 5% ci stanno lavorando i direttori e il presidente. Se ci sarà l’occasione, sono sicuro che qualcosa arriverà. Ribery trequartista con due punte? Tutto dipende dalla condizione dei singoli, per fare il trequarti ci vuole una gamba importante per fare un certo tipo. In questo momento, Franck è più una punta. Eriksen o Sensi? Chiunque giochi dei due, Conte casca in piedi. Difesa? Non ho letture diverse dal voler mantenere qui i vari Pezzella e Milenkovic. La Fiorentina deve essere brava a giocare con il pubblico, mi auguro che presto si torni al passato. Giocare senza tifosi dà l’impressione di fare un allenamento”.

