Iachini: “Merito a Orsolini sulla punizione, un uomo in più non avrebbe cambiato niente. Ho visto tante note positive, avevamo concesso poco al Bologna”

In sala stampa Beppe Iachini riparte dall’analisi della punizione da cui è nato il pareggio del Bologna: “Chiesa doveva rimanere fuori a chiudere su un eventuale passaggio, servono tempi di conoscenza anche su queste situazioni. Va dato merito anche a chi ha calciato la punizione, non penso che un uomo in più in barriera avrebbe cambiato chissà cosa. Dovevamo essere più attenti a non concedere quel calcio piazzato. Per il resto la squadra a livello tattico e di compattezza ha concesso pochissimo ad una squadra che in un anno ha fatto benissimo con Sinisa. Noi abbiamo letto male alcuni contropiedi con Dusan e Dalbert, se non chiudi la partita poi resta tutto in bilico, dovevamo essere più cinici e non fare quell’ultimo falletto. Ma fa parte del calcio, dobbiamo lavorare e i ragazzi lo stanno facendo. L’attenzione difensiva, l’equilibrio, la testa che ci abbiamo messo sono tutte note positive, necessarie ad una squadra che vuole portare a casa vittorie”.