Iachini: “Mi aspettavo una crescita più rapida della squadra. Contro il Milan sembravamo in 12, Dalle Mura…”

Terza e ultima parte della conferenza stampa del tecnico viola Beppe Iachini alla vigilia di Udinese-Fiorentina: “Dalle Mura? E’ un ragazzo che lascia intravedere delle buone potenzialità da difensore. Io non precludo niente a nessuno, ha margini di miglioramento. Con il nostro lavoro avrà una crescita costante. Bilancio dei primi due mesi? Abbiamo fatto subito qualche test per capire la situazione generale dei ragazzi. Stiamo migliorando in tante cose, ma abbiamo ancora margini di crescita. Mi aspettavo che arrivasse più velocemente, ma ci sta. Sul piano del palleggio possiamo crescere ancora di più per quelle che sono le caratteristiche dei nostri giocatori. Ribery? Io non l’ho mai avuto, mi auguro di rivederlo in campo al più presto. L’assenza di Dalbert non cambia molto, conta come andiamo ad attaccare la difesa avversaria. Il nostro passaggio di ulteriore crescita passa dalle conoscenze: sono sicuro che hanno capito gli errori del primo tempo contro il Milan. Nella ripresa sembravamo in 12 nonostante l’espulsione, ci siamo mossi velocemente e nel modo giusto. Direttive al portiere? Non voglio che si lanci, ma che si riparta dal basso. Anche qui ci stiamo lavorando e dobbiamo migliorare”.