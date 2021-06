L’ex tecnico della Fiorentina, ora in cerca di una nuova squadra, Giuseppe Iachini, su Tuttosport, interpellato sul futuro di Nikola Milenkovic, ha detto: “Se gioca su quei livelli fatti vedere a Firenze, è pronto per una big. Ma occhio a sottovalutare le ambizioni della Fiorentina e di Commisso“.

Su Ribery ha aggiunto: “E’ dura dire addio a questi campioni. Per me può essere ancora utile in campo”.