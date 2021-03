Iachini: Nei periodi difficili mi chiamano sempre e io rispondo presente

Sarà Beppe Iachini a prendere il posto di Cesare Prandelli, dimessosi nella giornata di ieri, sulla panchina della Fiorentina. Il tecnico marchigiano torna così in riva all’Arno dopo essere stato esonerato al termine della partita contro il Parma. In sette giornate la sua Viola aveva collezionato otto punti, quattro in meno dell’Inter e tre in meno della Lazio.

Tuttosport riporta un estratto di una frase detta da Iachini ai suoi amici nella giornata di ieri: “Nei momenti difficili mi chiamano sempre e io ci sono sempre“. Una frase che avvalora la versione salvagente del tecnico della Fiorentina, chiamato all’ennesima prova della sua carriera. Con l’obiettivo di condurre, per la seconda volta, la Viola ad una salvezza tranquilla.