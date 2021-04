Iachini: “Nessuno ha la bacchetta magica. La Fiorentina ritrovi la solidità difensiva”

Il tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini, ha parlato in conferenza stampa alla viglia della delicata trasferta contro il Sassuolo.

Queste le sue parole: “Quando sono tornato, sapevo che il calendario ci avrebbe impegnato con partite difficili. La caratura degli avversari è importante, ma dobbiamo prenderne una alla volta. Rispetto al passato, ci arriviamo con meno tempo passato insieme. C’è bisogno di lavorarci sopra, nessuno ha la bacchetta magica: i ragazzi assicurano il massimo impegno. Nelle prime due partite abbiamo trovato delle difficoltà: a Genova siamo rimasti in dieci, l’Atalanta fa la Champions e sono tanti anni che giocano assieme. Serve ritrovare la solidità difensiva, ci stiamo lavorando sopra perché è una componente fondamentale. Stiamo ritrovando i meccanismi sul passato, anche sul fuorigioco per non portare in area i nostri avversari: il percorso di lavoro è ricominciato e su quello dobbiamo lavorare. Castrovilli? Ha avuto un certo tipo di percorso, l’ho ritrovato dopo l’inizio di stagione: stiamo lavorando su diversi aspetti per cercare di riportarlo al top della condizione. Sta lavorando bene, sono convinto che ci darà un grosso aiuto”.