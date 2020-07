“Iachini? No, grazie, la Fiorentina ha bisogno di sognare. Bielsa a Firenze incendia un mondo”

Sul prossimo allenatore della Fiorentina ci sono molti pareri discordanti anche tra i tifosi. Il giornalista de La Nazione, Stefano Cecchi, intervenuto su Radio Sportiva, ha detto in proposito: “Iachini ha fatto benissimo ma non lo riconfermerei per mille motivi. La Fiorentina ha bisogno di sognare e vorrei un altro allenatore, mi piacerebbe Bielsa perché a Firenze incendia un mondo”.

